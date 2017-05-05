Кадры из Петербурга: упавший щит перегородил съезд на Шафировский проспект

Сегодня днем, 5 мая, в Красногвардейском районе Петербурга перекрыли съезд с КАД из-за упавшего информационного щита. Инцидент произошел около двух часов в районе Шафировского проспекта. Очевидцам происшествия удалось запечатлеть на фото последствия случившегося.
На кадрах можно заметить, что на дорогу упал информационный щит. По словам свидетелей, это произошло из-за шквального ветра. Однако данная информация еще не подтверждена.
В правоохранительных органах отметили, что в связи с произошедшим инцидентом движение на данном участке невозможно. В настоящее время там работают специальные службы, которые пытаются устранить неполадки.
Водителей просят заранее выбирать удобный маршрут.
Ранее мы сообщали, что в Выборге упавший шкаф придавил двухлетнего ребенка. К сожалению, от полученных травм малышка скончалась.
Видео: инстаграм, potyomkin.artyom
Фото: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"