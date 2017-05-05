Кадры из Петербурга: упавший щит перегородил съезд на Шафировский проспект

Для движения временно закрыли участок Кольцевой дороги. Из-за сильного ветра упал информационный щит, который перекрыл съезд на Шафировский проспект.

Сегодня днем, 5 мая, в Красногвардейском районе Петербурга перекрыли съезд с КАД из-за упавшего информационного щита. Инцидент произошел около двух часов в районе Шафировского проспекта. Очевидцам происшествия удалось запечатлеть на фото последствия случившегося.

На кадрах можно заметить, что на дорогу упал информационный щит. По словам свидетелей, это произошло из-за шквального ветра. Однако данная информация еще не подтверждена.

В правоохранительных органах отметили, что в связи с произошедшим инцидентом движение на данном участке невозможно. В настоящее время там работают специальные службы, которые пытаются устранить неполадки.

Водителей просят заранее выбирать удобный маршрут.

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Видео: инстаграм, potyomkin.artyom

Фото: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"