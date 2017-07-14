Развратная реклама на доме Гумилева остается вопреки решению суда

В здании, где жили Гумилев и Ахматова, расположилась круглосуточная сауна. Фасад этого исторического дома на набережной Макарова украшают эротические постеры с обнаженными женщинами.

В минувший четверг, 13 июля, арбитражный суд Санкт-Петербурга постановил демонтировать с исторического здания, расположенного на набережной Макарова 17/20, рекламную афишу эротического характера, а также выплатить 12 тысяч рублей госпошлины.

Дело в том, что в этом доме некогда жили Николай Гумилев и Анна Ахматова, Василий Верещагин и Павел Брюлов. А такое "украшение" фасадов, по мнению комитета по охране памятников, ему не к лицу. В результате чего ведомство подало заявление в суд.

Корреспонденты Piter.TV побывали на месте происшествия, и выяснили, что, несмотря на решение суда, красочные вывески с обнаженными женщинами до сих пор продолжают висеть на окнах дома, заманивая к себе потенциальных клиентов.

По словам местных жителей, подвал исторического здания выкупил некий предприниматель, возможно, из Москвы. После чего в доме было организовано сомнительное заведение. "То ли это баня, то ли действительно эротический массаж – не совсем понятно. Однако некоторые выводы, все-таки, можно сделать, если взглянуть на рекламу – обнаженные дамочки, да и только. Конечно, все это не устраивает петербуржцев." – рассказывает житель дома на набережной.

Необходимо также отметить, что помимо круглосуточной сауны в доме со стороны Тучкого переулка располагается Детский сад и детская школа радио и диджеинга.

Впрочем, никаких баннеров, типа "Услуги эротического массажа", корреспонденты нашего интернет-канала не обнаружили.

Анастасия Усцова

Видео:Piter.TV