ЖКС Петроградки оплатил миллионный долг за тепло после вмешательства приставов

Жилкомсервис №1 Петроградского района оплатил миллионный долг перед Петербургтеплоэнерго после того, как судебные приставы обрисовали возможные последствия сохранения долга.

Управляющая компания Петроградского района погасила счета за теплоэнергию спустя почти два года после появления задолженности. Жилкомсервис №1 скопил долги перед Петербургтеплоэнерго еще в 2015 году. Так как ЖКС не предпринимали попыток погасить долги, то энергетики пошли в суд.

Компания подала иск в Арбитражный суд. По решению представителей власти, жилкомсервис должен был погасить долг. Окончательно на выплату денег ЖКС вдохновила беседа с судебными приставами. Управляющей компании рассказали о последствиях уклонения от уплаты. Как сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов, производство было завершено после фактического исполнения.

Управляюще компании часто попадают в поле зрения закона, нарушая что-то. например, ранее Piter.tv передавал, что в Петербурге ЖСК заподозрили в хищении средств на капремонт‍.