ЖКС Петроградки оплатил миллионный долг за тепло после вмешательства приставов

Управляющая компания Петроградского района погасила счета за теплоэнергию спустя почти два года после появления задолженности. Жилкомсервис №1 скопил долги перед Петербургтеплоэнерго еще в 2015 году. Так как ЖКС не предпринимали попыток погасить долги, то энергетики пошли в суд.
Компания подала иск в Арбитражный суд. По решению представителей власти, жилкомсервис должен был погасить долг. Окончательно на выплату денег ЖКС вдохновила беседа с судебными приставами. Управляющей компании рассказали о последствиях уклонения от уплаты. Как сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов, производство было завершено после фактического исполнения.
Управляюще компании часто попадают в поле зрения закона, нарушая что-то. например, ранее Piter.tv передавал, что в Петербурге ЖСК заподозрили в хищении средств на капремонт.