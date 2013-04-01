С Ярославского вокзала эвакуируют людей из-за анонимного звонка

В понедельник, 26 декабря, днем на Ярославском вокзале началась эвакуация пассажиров. Из здания одного из крупнейших вокзалов выводят всех людей из-за анонимного сообщения. Незнакомец рассказал по телефону полиции, что на Ярославском вокзале может произойти взрыв.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Прибыли кинологи с собаками. Им предстоит обследовать все многочисленные помещения здания. Также на месте дежурят бригады скорой помощи и пожарные, передает ТАСС.
Служители закона работают над установлением личности телефонного террориста. Полицейские намерены вычислить и задержать анонима.