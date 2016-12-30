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Вчера, 12:54
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С НОВЫМ 2017-м АРТ-ГОДОМ!
Самые интересные питерские художники, как в старые добрые времена, сотворили для главной ёлки страны на Дворцовой площади авторские новогодние игрушки. Процесс волшебного таинства творчества и фрагменты познавательных и душеспасительных бесед - в специальном выпуске Арт-Ликбеза
Андрей Сикорский, Надежда Шахристенберг, Ольга Попугаева и Дмитрий Непомнящий в программе "АРТ-ЛИКБЕЗ" музыка: Alex Bright, Макс Перетти, Алексей Рыбников арт-операторы: Андрей Кузькин и Гера Парфиненко Арт-Мороз: Вячеслав Корнев Арт-Снегурочка: Екатерина Закревская ТО "КИНОПОЛИС", Санкт-Петербург 31 декабря 2016