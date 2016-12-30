Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Каналы Арт-репортажи
Вчера, 12:54
0
kinolikbez
80
Код вставки плеера

С НОВЫМ 2017-м АРТ-ГОДОМ!

0
 
 

Самые интересные питерские художники, как в старые добрые времена, сотворили для главной ёлки страны на Дворцовой площади авторские новогодние игрушки. Процесс волшебного таинства творчества и фрагменты познавательных и душеспасительных бесед - в специальном выпуске Арт-Ликбеза

Андрей Сикорский, Надежда Шахристенберг, Ольга Попугаева и Дмитрий Непомнящий в программе "АРТ-ЛИКБЕЗ" музыка: Alex Bright, Макс Перетти, Алексей Рыбников арт-операторы: Андрей Кузькин и Гера Парфиненко Арт-Мороз: Вячеслав Корнев Арт-Снегурочка: Екатерина Закревская ТО "КИНОПОЛИС", Санкт-Петербург 31 декабря 2016
8 фотографий
предыдущие следующие
Теги: андрей сикорский , арт ликбез , киноликбез , кинополис , надежда шахристенберг , эрмиты
Категории: Арт-репортажи

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5