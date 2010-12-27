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ОЖД введет абонементный билет для детей
Сегодня, 18:10
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TretyakovaS
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ОЖД введет абонементный билет для детей

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Абонементный билет дает право многократного проезда в пригородных поездах детям в возрасте от 5 до 7 лет.

Северо-Западная пригородная пассажирская компания в целях расширения спектра услуг и повышения качества обслуживания пассажиров, которые ездят с детьми в возрасте от 5 до 7 лет, , с 20 июня 2017 года вводит в оборот абонементный билет «Детский».

Абонемент позволит родителям существенно сэкономить время за счет отсутствия необходимости ежедневного оформления билета на ребенка.

Абонементный билет дает право многократного проезда ребенку в возрасте от 5 до 7 лет. Срок действия - 1 месяц.

Действует абонементный билет «Детский» в пригородных поездах всех категорий за исключением скоростных поездов «Ласточка».

Теги: абонемент для детей , новости ожд
Категории: Новости СПб

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