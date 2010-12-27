В Петербурге и Ленобласти ловят нарушителей с тонировкой

В Петербурге и Ленобласти проходит профилактическое мероприятие "Тонировка", направленное на выявление нарушений.

В Петербурге и Ленинградской области с 1 по 9 июня сотрудники ГИБДД будут "ловить" машины с тонировкой.

Как рассказали Piter.tv, цель данного мероприятия выявление нарушиний, связанные со стеклами автомобиля, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента "О безопасности колесных транспортных средств". Об этом сообщает пресс-служба Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Известно, светопропускание лобового стекла автомобиля должно быть не менее 75%, а передних боковых - 70%.

Напомним, при остановке транспортного средства с нанесенной тонировкой привышающей нормой, на водителя выписывается штраф суммой 500 рублей, а также водитель обязан устранить нарушение. В случае повторного нарушения, водитель выплатит не только штраф, но и повлечет за собой наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Фото: "Вконтакте" группа "ГИБДД Новокузнецкого района"