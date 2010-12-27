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Петербуржцы и гости города смогут ночью подняться на колоннаду Исаакиевского собора
Сегодня, 12:24
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Shdaria
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Петербуржцы и гости города смогут ночью подняться на колоннаду Исаакиевского собора

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В Петербурге колоннада Исаакиевского собора с 1 июня перейдет на особый режим.

 В Петербурге с 1 июня колоннада Исаакиевского собора начнет работать в летнем режиме.

 Подняться на нее можно будет в ночное время и запечатлеть вид с высоты птичьего полета. Об этом сообщается на сайте государственного музея-памятника. 

Увидеть панораму Санкт-Петербурга  можно в белые ночи, с 1 июня по 20 августа. Колоннада будет работать с 10.30 до 4.30, все дни, кроме среды.Кассы будут закрываться за 30 минут до закрытия музейного объекта. По такому же режиму будет прекращаться и пропуск посетителей. 

Теги: исаакиевский сбор , колоннада , колоннада в летнем режиме , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

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