Петербуржцы и гости города смогут ночью подняться на колоннаду Исаакиевского собора

В Петербурге колоннада Исаакиевского собора с 1 июня перейдет на особый режим.

В Петербурге с 1 июня колоннада Исаакиевского собора начнет работать в летнем режиме.

Подняться на нее можно будет в ночное время и запечатлеть вид с высоты птичьего полета. Об этом сообщается на сайте государственного музея-памятника.

Увидеть панораму Санкт-Петербурга можно в белые ночи, с 1 июня по 20 августа. Колоннада будет работать с 10.30 до 4.30, все дни, кроме среды.Кассы будут закрываться за 30 минут до закрытия музейного объекта. По такому же режиму будет прекращаться и пропуск посетителей.