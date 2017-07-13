Станцию "Площадь Ленина" ограничат на вход из-за капитального ремонта эскалаторов

Изменяется режим работы вестибюлей станции "Площадь Ленина". Со следующей недели будут ограничения на вход.

В пресс-службе метрополитена Петербурга рассказали, что на станции "Площадь Ленина" пройдет капитальный ремонт эскалаторов. Из-за этого изменится режим работы вестибюлей, начиная со следующей недели.

С понедельника, 17 июля, эскалаторы в сторону Финляндского вокзала будут работать только на выход. А вот входить на станцию нужно будет через другой вестибюль. Павильон подземки на Боткинской улице будет принимать пассажиров на вход с 05.35 до 00.28, а на выход будет работать с 05.35 до 00.45.

Пассажиров просят заранее озаботиться о своем маршруте. Учитывая работы на эскалаторе, могут быть столпотворения на единственном входе.