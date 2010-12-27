В Петербурге с 15 мая с провожающих на электричку будут брать залог в 115 рублей

Со следующего понедельника, 15 мая. В Северной столице появится специальные умные карты для провожающих на электрички. С помощью БСК можно будет пройти за турникет.

С понедельника, 15 мая, в Петербурге будут действовать специальные правила для провожающих на пригородные поезда. Желающие донести сумки или просто пройти до электрички с пассажиром должны будут приобрести бесконтактную смарт-карту "Провожающий". За нее в кассе придется оставить 115 рублей залога.

БСК поможет беспрепятственно пройти через турникет, чтобы проводить или встретить человека. После использования карты ее нужно будет сдать в кассу, где вы ее получали. Тогда вам вернут залоговую сумму. Однако получить свои средства обратно не выйдет, если вы повредите карту или просрочите. Действие БСК составляет всего 60 минут. Кроме того, для получения залога нужно предъявить квитанцию.

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