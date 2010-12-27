Водителей Петербурга удивил перекрытый Лесной проспект

В понедельник, 10 июля, водители столкнулись с перекрытым Лесным проспектом. Это очень удивило многих, хотя работы на улице идут еще с субботы.

Неожиданным сюрпризом для автовладельцев стало перекрытие на ремонт Лесного проспекта. С утра в понедельник, 10 июля, водители начали жаловаться в социальных сетях на прикрытую улицу.

Горожане вдруг заметили, что на Лесном перекрыто движение в обе стороны от Литовской улицы. Между тем, по данным сайта ГАТИ, ремонтные работы на проспекте начались еще в субботу.

Из-за замены дорожного покрытия на Лесном проспекте перекрывается движение. С 8 по 31 июля закрыт участок от Литовской улицы до Гренадерской, включая все перекрестки. С 12 по 16 июля также закроют проспект от Гренадерской улицы до улицы Академика Лебедева. Однако на этом отрезке перекрестки останутся работать. С 12 по 31 будет закрыт перекресток проспекте с Гренадерской. А на ближайшие выходные , 15 и 16 июля, нельзя будет проехать по пересечению Лесного с Нейшлотским переулком и улицей Комиссара Смирнова.

Фото: Мегаполис