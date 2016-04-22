STEREOLETO 2017: музыка и еда – идеальное сочетание

Уже который год в центральном парке имени Кирова собирается множество гостей на музыкальный фестиваль STEREOLETO. Но что здесь можно делать, кроме как слушать музыку и смотреть выступления разных коллективов, узнала наша съемочная группа.

Мария Борщева, организатор площадки "СТС", обещает, что все три дня фестиваля будут интересными. В первый день любой мог отправить почтовые открытки своим друзьям и близким в неограниченном количестве, а еще распечатать сколько угодно фотографий, сделанных на фоне баннера "СТС" и выложенных в соц.сети со специальным хэштегом.

"А во второй зоне у нас бадминтон", - рассказывает Мария – "Целая спортивная зона. Там можно играть, сидеть, пить чай и лимонады".





Музыка и литература дружат, уверяет директор магазина «Буквоед» на Лиговском Александр Давидсон. Так, например, в книге Германа Гессе «Игра в бисер», которую показал Александр, проходят параллели между музыкой и культурным развитием общества:

"Мы на многих фестивалях принимаем участие, и STEREOLETO – хороший повод приехать и пообщаться" – говорит он.

Елена Еренкова, директор по маркетингу макрорегиона "Северо-Запад Tele2", уверяет, что на их площадку нужно обязательно зайти, если отдохнуть хочется максимально комфортно.

"У нас есть все: площадка, с которой можно наблюдать за всем, что происходит на сцене, зарядить свои гаджеты, временно оставить свои вещи в камере хранения".

Не обошлось и без вкусной еды. Ребята из фудтрака предлагали гостям фирменные бургеры из мраморной говядины, натуральный напиток "Тархун" собственного производства и еще множество вкусных вещей, за которыми выстраивались очереди. "Ум отъешь!" – хвалят свои блюда ребята, – "А вообще, музыка и еда – идеальное сочетание".

Волонтер-аниматор, поднимающий настроение гостям вместе со своими друзьями, точно не ошибается в том, что люди на STEREOLETе открытые, позитивные и любят музыку. "И вообще все здорово!" - говорит аниматор. А этому сложно не поверить.

Видео: Piter.tv

Арина Мифтахутдинова, Юлия Фаттяхова