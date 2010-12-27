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США опасаются удара КНДР по американской территории
Сегодня, 1:15
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Sheker
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США опасаются удара КНДР по американской территории

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Американцев напугали речами о способности КНДР нанести удар по США

  Агентство по ПРО министерства обороны США намерено в своей работе исходить из того, что межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) КНДР могут достичь территории Соединенных Штатов. Об этом на слушаниях в Конгрессе заявил директор этого управления вице-адмирал Джеймс Сиринг. 

"Можно допустить, что уже сегодня КНДР может направить на США межконтинентальную баллистическую ракету, оснащённую ядерной боеголовкой. Однако у нашей ПРО достаточно ресурсов для защиты от подобной атаки", - заявил он. 

Ранее американские военные успешно испытали систему перехвата баллистических ракет, которая развернута в Калифорнии и на Аляске. Согласно распространенному Пентагоном меморандуму, данные ракеты-перехватчики "продемонстрировали свою возможность защитить страну от небольшого числа ракет средней дальности и межконтинентальных ракет".

 

 

 

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Категории: Лента новостей

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