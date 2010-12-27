США обвиняют Китай и Россию в недостаточной борьбе с работорговлей

Госдеп США: Россия и Китай плохо борются с работорговлей

Государственный департамент США внёс Россию в перечень государств, где не соблюдаются даже минимальные требования по борьбе с работорговлей. Об этом сррбщается в опубликованном докладе американского внешнеполитического ведомства. В списке также находятся Белоруссия, Туркмения, Узбекистан, КНДР, Сирия, Иран и Венесуэла.

Россия и Китай включены в самую последнюю — третью группу стран, в которых власти «не выполняют минимальные стандарты в соответствии с законом о защите жертв работорговли и не предпринимают шагов в данном направлении». Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что на Украине ситуация по борьбе с торговлей людьми улучшилась.

В реестр попали 187 государств, в которых оценивались действия правительств по борьбе с работорговлей с 1 апреля 2016-го по 31 марта 2017 года.