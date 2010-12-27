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США намерены вводить санкции против стран, ведущих бизнес с Пхеньяном
Вчера, 23:56
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Sheker
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США намерены вводить санкции против стран, ведущих бизнес с Пхеньяном

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Постпред США при ООН Никки Хейли заявила о возможности военного ответа на действия КНДР

         Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты готовы, при необходимости, использовать все доступные им инструменты, в том числе и военную силу, чтобы повлиять на дальнейшее поведение КНДР. По словам Никки Хейли, действия КНДР закрывают возможность какого-либо дипломатического разрешения ситуации, в связи с чем США готовы использовать весь арсенал своих возможностей для защиты себя и своих союзников. 

В ближайшие дни США представят на рассмотрение Совбеза ООН новую резолюцию, предусматривающую ужесточение санкций в отношении Северной Кореи в ответ на ракетные испытания. 

Хейли перечислила возможные способы давления на Пхеньян: ввод новых ограничений на поставки нефти, ужесточение воздушных и морских ограничении и дополнительные адресные санкции в отношении высокопоставленных официальных лиц.

 

 

 

 

Фото:
Instagram: nikkihaley

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Категории: Мировые новости Лента новостей

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