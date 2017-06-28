СОБР устроил "маски-шоу" в офисе петербургской фирмы, обслуживающей кассовые аппараты

Полиция при поддержке СОБР устроила проверку документов со взламыванием сейфов в офисе компании, подозреваемой в многомиллионной неуплате налогов.

В среду, 28 июня, полиция при силовой поддержке СОБРа наведалась в офис обслуживающей кассовые аппараты компании. В помещения дома 111 на Гражданском проспекте служители закона вломились около десяти утра. Обыски были связаны с подозрением в многомиллионной задолженности фирмы по налоговым выплатам.

Офис компании полностью блокировали. Очевидцы рассказали, что бойцы Росгвардии в помещении компании забрали и взломали все металлические ящики с документами.

Следственные мероприятия проводили сотрудники экономической полиции ГУ МВД. Как стало известно "Фонтанке". Расследование связано с неуплатой налогов. Следственный комитет считает, что компания недоплатила около 80 миллионов рублей в бюджет города за последние несколько лет.

Видео: Пресс-служба ФСБ по Петербургу и Ленобласти