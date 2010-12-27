Организатором "стихийного рынка" в Кудрово оказалась УК "Русское Дело"

По данным Piter.TV, организаторами подозрительного палаточного рынка в Кудрово являются люди из ООО "Русское Дело".

Палаточный рынок в Кудрово, который вызвал раздражение и гнев у местных жителей, оказался не таким уж и "стихийным", как можно было предположить. По данным канала Piter.TV, за организацию торговли на углу улиц Строителей и Европейского отвечает конкретная коммерческая организация. Из проверенных источников нам стало известно, что "палаточный городок" возвела Управляющая компания "Русское Дело". Это общество с ограниченной ответственностью, которым руководит Майбурд А.А.

По данным Piter.TV, основным видом деятельности "Русского Дела" значится консультирование по вопросам коммерческой деятельности. Кроме того, фирма может работать еще по 41 направлению. Уставной капитал организации составляет 10 000 рублей. Конкретная схема организации бизнес-модели с рынком в Кудрово нашему СМИ неизвестна. По непроверенным данным, доступ на прилавки рынка может предоставляться торговцам-частникам за определенную сумму денег. При этом легитимность торговли в этом месте до сих пор не подтверждена.

Ранее Piter.TV писали, что Администрация Заневского городского поселения прокомментировала ситуацию со стихийным рынком в Кудрово.