СМИ: у задержанного маньяка нашли журналы с вырезанными глазами звёзд

В Петербурге задержали подозреваемого в жестоком убийстве – у погибшего были выколоты глаза

25 апреля 2017 года в Юнтоловском заказнике обнаружили труп мужчины средних лет с выколотыми глазами. На поимку подозреваемого в совершении жестокого убийства у петербургских полицейских ушло примерно три недели. Как пишет "Фонтанка", накануне был задержан предполагаемый виновник трагедии.

Погибшего сорокалетнего мужчину обнаружили с несколькими колото-резаными ранами, полураздетым (в холодный весенний день он был без верхней одежды), кроме того, у него были вырезаны глаза. На теле у погибшего обнаружилась характерная татуировка в виде надписи "Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок".

Как пишет издание, после обнаружения трупа сорокалетнего мужчины полиция начала поиски подозреваемого, и для начала правоохранители изучили заказник от и до. В результате в одном из его глухих мест был обнаружен шалаш с живущим там мужчиной – выходцем из Дагестана.

После обыска шалаша, в котором жил мужчина, обнаружилось, что он хранил у себя стопку глянцевых журналов. Само по себе это не привлекло бы внимания полицейских, если бы не одна пугающая подробность – на страницах журналов у фотопортретов звёзд были выколоты глаза.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время полиция будет проверять данные из других регионов России об убийствах со схожим почерком.

Видео: архив