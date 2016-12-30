СМИ сообщили о передаче Исаакиевского собора РПЦ

Официального подтверждения этой информации не поступало

Петербургские СМИ со ссылкой на анонимные источники распространили информацию о том, что Исаакиевский собор все же будет передан Русской православной церкви. Отметим, при этом никакого официального подтверждения этих сведений не поступало.

Со своей стороны Николай Буров, директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», сообщил, что также не располагает никакими официальными комментариями на этот счет, а разговоры вокруг возможности передачи музея в ведение религиозной организации ведутся уже не первый год.

«Об этом говорят 150 лет, с одной стороны, но с другой стороны, всякий раз чуть-чуть что-то не то. Поэтому я боюсь пока сказать что-то об этом. Готов буду разговаривать, когда увижу распоряжение, приказ, а пока всё на уровне разговоров», – прокомментировал Николай Буров, цитирует его Радио "Балтика.

Напомним, вопрос о возможности передачи Исаакиевского собора "на баланс" РПЦ был поднят летом 2015 года. Тогда власти ответили отказом и оставили храм на попечении СПб ГБУК «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», по причине чего собор продолжили использовать как музеи и как церковь.

Несколько позднее в суд был подан соответствующий иск со стороны группы инициативных граждан, поддержавших РПЦ, однако суд отказался принять исковое заявление.

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