Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Морской парад в Петербурге‍ отменен
Сегодня, 1:57
0
Sheker
56

Морской парад в Петербурге‍ отменен

0
 
 

СМИ сообщили об отмене морского парада в Санкт-Петербурге

 Морской парад в Петербурге не состоится, в связи с тем, что покинувшие Петербург 6 мая военные корабли Балтийского флота не вернулись в город. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственный источник.

На Параде Победы в Петербурге пройдет только смотр техники, авиации и личного состава на Дворцовой площади. На кораблях, находящихся в базах в Кронштадте и Балтийске, в поднимут праздничные флаги.  

Правительство Санкт-Петербурга потратило на подготовку морской части парада около 4 млн руб. В морской парад планировалась задействовать 13 кораблей. 

 

Теги: 9 мая , день победы , морской парад спб , парад спб
Категории: Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5