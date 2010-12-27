Морской парад в Петербурге‍ отменен

СМИ сообщили об отмене морского парада в Санкт-Петербурге

Морской парад в Петербурге не состоится, в связи с тем, что покинувшие Петербург 6 мая военные корабли Балтийского флота не вернулись в город. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственный источник.

На Параде Победы в Петербурге пройдет только смотр техники, авиации и личного состава на Дворцовой площади. На кораблях, находящихся в базах в Кронштадте и Балтийске, в поднимут праздничные флаги.

Правительство Санкт-Петербурга потратило на подготовку морской части парада около 4 млн руб. В морской парад планировалась задействовать 13 кораблей.