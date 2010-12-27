СМИ сообщают о смерти актера Алексея Баталова

По предварительным данным, артист умер в больнице в Москве

СМИ распространили сообщение о том, что знаменитый советский и российский актер Алексей Баталов умер. По данным прессы, которая ссылается на рассказ друга актера, Алексей Баталов умер во сне в одной из московских больниц.

В январе 2017 года Алексей Баталов получил перелом шейки бедра – одна из самых распространенных и опасных травм у людей пожилого возраста. В феврале этого года ему сделали операцию. С тех пор, на протяжении почти пяти месяцев, актер находился в больнице.

Сообщается, что его сердце остановилось в шесть часов утра в четверг, 15 июня 2017 года.

Алексей Баталов родился в 1928 году. Его актерская карьера началась в 1944 году. В общей сложности на счету Алексея Баталова более 70 фильмов, многочисленные премии, среди которых – пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля (за лучшую мужскую роль в фильме "Большая семья"), а также звание Народного артиста.