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СМИ сообщают о смерти актера Алексея Баталова
Сегодня, 9:48
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СМИ сообщают о смерти актера Алексея Баталова

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По предварительным данным, артист умер в больнице в Москве

СМИ распространили сообщение о том, что знаменитый советский и российский актер Алексей Баталов умер. По данным прессы, которая ссылается на рассказ друга актера, Алексей Баталов умер во сне в одной из московских больниц. 

В январе 2017 года Алексей Баталов получил перелом шейки бедра – одна из самых распространенных и опасных травм у людей пожилого возраста. В феврале этого года ему сделали операцию. С тех пор, на протяжении почти пяти месяцев, актер находился в больнице.

Сообщается, что его сердце остановилось в шесть часов утра в четверг, 15 июня 2017 года.

Алексей Баталов родился в 1928 году. Его актерская карьера началась в 1944 году. В общей сложности на счету Алексея Баталова более 70 фильмов, многочисленные премии, среди которых – пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля (за лучшую мужскую роль в фильме "Большая семья"), а также звание Народного артиста.

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Категории: Новости России Происшествия Новости шоу-бизнеса

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