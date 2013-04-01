СМИ рассказали о приоритетной версии гибели 93 человек в крушении Ту-154 под Сочи

Сегодня, 25 декабря 2016 года под городом Сочи в районе 05:50, спустя 20 минут после вылета, с радаров исчез военный самолёт Ту-154

Позднее подтвердились самые страшные опасения. Самолёт вместе с пассажирами и экипажем разбился в районе сочинского побережья в акватории Черного моря. В 10:06, как сообщают РИА-Новости, было обнаружено первое тело погибшего. В 12:30 стало известно, что в самолёте находилось 93 человека, и выживших при крушении нет.

На борту находились военнослужащие Вооруженных сил, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.Самолет направлялся в Сирию на авиабазу Хмеймим. Там музыканты должны были выступить на аэродроме с новогодней концертной программой.

Наиболее вероятной причиной крушения самолета Ту-154 Минобороны под Сочи, как утверждают СМИ со слов комиссии Минобороны, могла стать техническая неисправность. В ведомстве уверяют, что лайнером управлял опытный пилот — Роман Волков, лётчик первого класса, чей опыт насчитывает более трёх тысяч часов полёта.

Версия теракта практически исключается.

Видео: Twitter, dimsmirnov175

Фото: РИА