Испражнения рабочих "по углам" вызвали опасное превышение уровня аммиака на "Зенит-арене"

СМИ сообщили о новом курьезном скандале вокруг "Зенит-Арены".

Информационно-развлекательный паблик Mash сообщает об опасном уровне аммиака на "Зенит-Арене". По данным сообщества, Роспотребнадзор зафиксировал на объекте показатели, в два с половиной раза превышающие норму. При этом источник, имеющий отношение к работе "Зенит-Арены", нашел необычное объяснение этому тревожному факту. По его словам, рабочие постоянно справляют нужду в неположенных местах на территории стадиона. "Аммиачный остаток" от этой органики не успевает выветриваться с "Зенит-Арены" из-за "глухих помещений" и плохой вентилляции.

В Mash написали, что именно превышенный уровень аммиака в атмосфере стадиона стал главной причиной переноса матча "Зенита" против "Краснодара" на "Петровский. Отметим, что новость об "аммиачных испражнениях" строителей арены пока что не нашла официального подтверждения. Не исключено, что речь идет о фейковом сообщении, однако его уже активно перепечатывают городские электронные СМИ.

Фото: Piter.TV

Видео: Mash, ВКонтакте