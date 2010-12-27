Способ из 90-х работает: в Москве похоронили заживо бизнесмена за долги

В Москве мужчину похоронили заживо бывшие партнеры по бизнесу за долги.

В Москве похоронили бизнесмена заживо. Такой подход к возвращению долгов напоминает бандитские разборки 90-х. Однако, как выяснилось, способ все же действенный.

Как сообщают СМИ, московского бизнесмена похоронили живым из-за долга. Партнерам по бизнесу мужчина задолжал сумму в размере 30 миллионов рублей.

Когда бывшие партнеры узнали, что у мужчины нет возможности вернуть долг, то решили наказать бизнесмена. Они похитили его и заживо закопали на Люблинском кладбище в Москве. Но при этом дали ему шанс выжить, оставив похороненному мобильный телефон.

Пострадавший смог дозвониться до своего брата, в результате чего тот выплатил 1,2 млн рублей и отдал свой автомобиль BMW-535. После расплаты за брата бывшие партнеры по бизнесу дали информацию о конкретном месте закопанного родственника.

Пострадавшего успели спасти, медицинские работники установили у мужчины переломы ребер.