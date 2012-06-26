СМИ: единая база данных Росреестра до сих пор не работает

Журналисты из Петербурга усомнились в том, что чиновники Росреестра выполнили обещание по запуску Единой базы данных в январе 2017 года.

Росреестр заподозрили в несвоевременном выполнении требований закона "О государственной регистрации недвижимости". Как пишет "Санкт-Петербург.ру", с 1 января 2017 года чиновники должны были объединить Единый государственный реестр прав на недвижимость и Государственный кадастр недвижимости в общую базу, доступную каждому гражданину в режиме онлайн. Однако сразу несколько источников сообщили изданию о том, что ведомство выполнило обещание лишь на бумаге. По факту же, утверждает СМИ, единая база Росреестра не сформирована до сих пор. В своем расследовании журналисты ссылаются на анонимные показания сотрудника регионального отделения Росреестра и письмо-жалобу группы бюрократов из Росреестра на имя Владимира Путина. Эту версию косвенно подтверждают и проблемы с работой официального сайта Росреестра, которые неоднократно регистрировались в январе.

"Санкт-Петербург.ру" предположил, что чиновники не успели объединить 160 региональных баз данных и информацию о 300 000 000 объектов. В таком случае они могут скрыть неудачу простым способом: сотрудники продолжают искать информацию по каждому запросу в разных базах данных, а выдавать отчет под видом работы автоматизированного поиска. Впрочем, издание признается, что 100-процентных доказательств этого предположения у него нет.

По новой системе сотрудники госструктур должны черпать информацию из единой базы, куда все занесено, но пока что есть чувство, что все это делается вручную. Насколько реально автоматизирована эта работа? Это лишь предположение, возможно, я ошибаюсь. В кулуарах опять же ходила информация, что реальное функционирование объединенных баз Росреестр собирается запустить на полгода позже, чем изначально планировалось», — поделился со СМИ эксперт Максим Ельцов.

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