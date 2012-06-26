СМИ: единая база данных Росреестра до сих пор не работает

Росреестр заподозрили в несвоевременном выполнении требований закона "О государственной регистрации недвижимости". Как пишет "Санкт-Петербург.ру", с 1 января 2017 года чиновники должны были объединить Единый государственный реестр прав на недвижимость и Государственный кадастр недвижимости в общую базу, доступную каждому гражданину в режиме онлайн. Однако сразу несколько источников сообщили изданию о том, что ведомство выполнило обещание лишь на бумаге. По факту же, утверждает СМИ, единая база Росреестра не сформирована до сих пор. В своем расследовании журналисты ссылаются на анонимные показания сотрудника регионального отделения Росреестра и письмо-жалобу группы бюрократов из Росреестра на имя Владимира Путина. Эту версию косвенно подтверждают и проблемы с работой официального сайта Росреестра, которые неоднократно регистрировались в январе.
"Санкт-Петербург.ру" предположил, что чиновники не успели объединить 160 региональных баз данных и информацию о 300 000 000 объектов. В таком случае они могут скрыть неудачу простым способом: сотрудники продолжают искать информацию по каждому запросу в разных базах данных, а выдавать отчет под видом работы автоматизированного поиска. Впрочем, издание признается, что 100-процентных доказательств этого предположения у него нет.