СМИ: Предупреждение об урагане в Москве получили далеко не все

Страшный ураган в Москве унес жизни одиннадцати человек. Некоторые москвичи получили сообщения типа "в городе ожидается дождь и ветер" или "оповещение населения"

СМИ распространили сообщение о том, что о вчерашнем разрушительном урагане в Москве горожане либо получили сообщение вида "в Москве с 6.00 до 21.00 ожидаются осадки (дождь, гроза). Усиление шквалистого ветра до 22 м/с", либо постфактум – с формулировкой "Оповещение населения", либо не получили оповещения вовсе.

В пресс-службах компаний «Мегафон» и МТС заявили, пишет "Медуза", что параметры рассылки по абонентам определяются в МЧС. «Именно МЧС определяет, в каких районах находятся люди, которым необходимо отправить предупреждения», — подчеркнули в «Мегафоне».

«МЧС может информировать абонентов без участия оператора — с помощью специальной платформы и контент-провайдера. Параметры рассылки определяются МЧС», — отметили в МТС. Пресс-служба «Вымпелкома» («Билайн») оказалась недоступна для комментариев.

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В пресс-службе ГУ МЧС по Москве со своей стороны настаивают, что получателей уведомлений выбирают сотовые операторы.

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