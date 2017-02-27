СМИ: Николай Караченцов вновь попал в серьезное ДТП

По предварительным данным, у него сотрясение мозга

Актер Николай Караченцов вечером понедельника, 27 февраля 2017 года, попал в серьезную автомобильную аварию. Эту информацию СМИ подтвердил сын артиста, Андрей Караченцов.

По предварительным данным, у актера диагностировали сотрясение мозга. Однако сын артиста эту информацию не подтвердил и не опроверг, сообщив, что "никаких других деталей пока нет".

Сообщается также, что были госпитализированы родственница актера и сопровождавшая его медсестра. По предварительным данным, жена Караченцова Людмила Поргина была за рулем.

В ночь на 28 февраля 2005 года Николай Караченцов уже попадал в ДТП, которое произошло на Мичуринском проспекте в Москве. Тогда он получил серьезную черепно-мозговую травму. Он около месяца провел в коме и перенес несколько операций; после аварии у него пропала речь. Карьера актера после происшествия завершилась.

Видео: архив