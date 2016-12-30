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СМИ: Некоторое время назад Константину Райкину прооперировали ногу

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Легендарного артиста экстренно госпитализировали в Москве

Знаменитого артиста театра и кино Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве, как сообщают СМИ. По предварительным данным, его отправили в институт имени Склифософского. О причинах госпитализации не сообщается.

Отметим, ранее пресса писала о том, что в Тобольске, где актер был на гастролях, его прооперировали. По некоторым данным, ему потребовалась операция на ноге.

 При этом, согласно другим источникам, госпитализация вовсе не была экстренной; сообщается, что Константин Райкин сам обратился к врачам.

Фото: kinopoisk

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Категории: Новости России Происшествия

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