СМИ: Не пропустившая скорую женщина работает в камчатском избиркоме

Женщина, которая не пропустила на придомовом проезде карету скорой помощи на Камчатке, оказалась сотрудницей местного избиркома. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в региональных силовых структурах.
Напомним, накануне Сеть взорвала видеозапись с автомобильного регистратора, на которой видно, что женщина-водитель и ее пассажир скандалят и отказываются пропустить машину скорой помощи. Видео сопровождалось комментариями о том, что из-за неадекватного поведения автомобилистки скорая задержалась на десять лишних минут, а пациент (21-летний молодой мужчина) погиб.
На сайте Change.org появилась петиция с требованием привлечь водителя и пассажира иномарки, не пропустивших «скорую» к умирающему пациенту, к уголовной ответственности.
«По сути, своими действиями они убили человека», - говорится в тексте петиции, которую на данный момент подписали 4 тысячи человек.
Автор обращения призвал генерального прокурора и главу Следственного комитета взять под личный контроль расследование инцидента и «добиться максимальных карательных мер».
Видео: youtube
ну вот тебе и пожалуйста важная шишка ей же в первую очередь должны все уступать да и водитель скорой тоже мог же объехать раз видит что женщина за рулем и спорить с ней что с камнем