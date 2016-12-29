СМИ: Не пропустившая скорую женщина работает в камчатском избиркоме

В Сети собирают подписи после скандала со смертью пациента на Камчатке

Женщина, которая не пропустила на придомовом проезде карету скорой помощи на Камчатке, оказалась сотрудницей местного избиркома. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в региональных силовых структурах.

Напомним, накануне Сеть взорвала видеозапись с автомобильного регистратора, на которой видно, что женщина-водитель и ее пассажир скандалят и отказываются пропустить машину скорой помощи. Видео сопровождалось комментариями о том, что из-за неадекватного поведения автомобилистки скорая задержалась на десять лишних минут, а пациент (21-летний молодой мужчина) погиб.

На сайте Change.org появилась петиция с требованием привлечь водителя и пассажира иномарки, не пропустивших «скорую» к умирающему пациенту, к уголовной ответственности.

«По сути, своими действиями они убили человека», - говорится в тексте петиции, которую на данный момент подписали 4 тысячи человек.

Автор обращения призвал генерального прокурора и главу Следственного комитета взять под личный контроль расследование инцидента и «добиться максимальных карательных мер».

Видео: youtube