Знакомый мог столкнуть знакомого на рельсы в метро из-за ссоры

Гибель 22-летнего мужчины в метро "Площадь Александра Невского" квалифицировали как убийство

Ранним утром вторника, 10 января 2017 года, на станции метро "Площадь Александра Невского" произошла трагедия. Там на рельсы под приближающийся электропоезд упал молодой мужчина, 22-летний мигрант. Несколькими часами позднее появилась версия о том, что на рельсы молодого человека могли толкнуть намеренно.

По одной из версий, 22-летнего приезжего после ссоры на рельсы мог толкнуть его знакомый. Молодой человек упал и был раздавлен ехавшим поездом. Машинист не успел оттормозиться, увидев человека на путях.

От полученных травм молодой человек скончался на месте – повреждения оказались несовместимы с жизнью. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Сообщается также, что утренняя трагедия спровоцировала транспортный коллапс на станциях "оранжевой" ветки петербургского метро. Пассажиры не могли попасть на несколько станций, был сбой в движении поездов.

Видео: архив