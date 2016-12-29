Знакомый мог столкнуть знакомого на рельсы в метро из-за ссоры

Ранним утром вторника, 10 января 2017 года, на станции метро "Площадь Александра Невского" произошла трагедия. Там на рельсы под приближающийся электропоезд упал молодой мужчина, 22-летний мигрант. Несколькими часами позднее появилась версия о том, что на рельсы молодого человека могли толкнуть намеренно.
По одной из версий, 22-летнего приезжего после ссоры на рельсы мог толкнуть его знакомый. Молодой человек упал и был раздавлен ехавшим поездом. Машинист не успел оттормозиться, увидев человека на путях.
От полученных травм молодой человек скончался на месте – повреждения оказались несовместимы с жизнью. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
Сообщается также, что утренняя трагедия спровоцировала транспортный коллапс на станциях "оранжевой" ветки петербургского метро. Пассажиры не могли попасть на несколько станций, был сбой в движении поездов.
Видео: архив