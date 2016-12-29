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СМИ: Мужчина упал на рельсы в московском метро уже мертвым

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По предварительным данным, мужчина скончался от сердечного приступа

 Вечером в понедельник на Сокольнической линии московского метрополитена произошло ЧП, вызвавшее сбой в движении поездов. По предварительным данным, там на рельсы упал мужчина. Сообщается, что он умер.

Произшло это около десяти часов вечера 16 января 2016 года на станции метро "Университет". Спасатели, прибывшие на место происшествия, достали тело с путей и констатировали, что мужчина умер.

По предварительным данным, смерть пассажира московского метро случилась из-за сердечно-сосудистого заболевания.

Движение было восстановлено только спустя полчаса после инцидента. 

Видео: из архива

Теги: метро , московское метро , сердечный приступ , смерть в метро
Категории: Новости России Происшествия

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