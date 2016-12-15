СМИ: Халк готов вернуться в "Зенит"

Накануне Халк приехал на финал Кубка Конфедераций в Петербург

Накануне в Петербург приехал бывший игрок футбольного клуба "Зенит" Халк, который сейчас играет за один из китайских клубов. Халк прибыл в Северную столицу, чтобы поддержать сборную Чили (отметим, победу в Кубке Конфедераций одержала сборная Германии).

В разговоре с журналистами Халк сообщил, что скучал по Петербургу и что игроки "Зенита" для него – практически родные люди, часть семьи. Он с удовольствием вернется в состав футбольного клуба "Зенит", если после окончания контракта с "Шанхаем" его позовут в Петербург.

Отметим, согласно контракту, играть за "Шанхай" Халку предстоит еще три года. Однако он пристально следит за играми "Зенита". Среди прочего Халк сообщил, что новый тренер сине-бело-голубых Манчини сможет привести команду к новым победам.

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