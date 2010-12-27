В Петербурге Ресторан "DoZari" закрыли, так как признали незаконным

В Петербурге закрыли ресторан "DoZari" в связи с многочисленными нарушениями. Кроме того, заведено уголовное дело по первой части статьи 238 УК РФ.

В Петербурге правоохранительные органы признали незаконным ресторан "DoZari" в Петроградском районе. Возбуждено уголовное дело по первой части статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В ресторан "DoZari" на проспекте Добролюбова, 14, пришли с проверкой сотрудники ФСБ, МЧС, управления Роспотребнадзора и эксперты речного регистра. Установлено, что посещение плавучего ресторна небезопасно. Выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил, противопожарных норм и норм техники безопасности. Оказалось, что у заведения нет даже документов на право работать. Состояние дебаркадера признали не годным к эксплуатации.

С 16 мая ресторан для посетителей закрыт.

Фото: Официальный сайт ресторана DoZari