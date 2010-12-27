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В Петербурге Ресторан "DoZari" закрыли, так как признали незаконным
Сегодня, 11:41
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Shdaria
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В Петербурге Ресторан "DoZari" закрыли, так как признали незаконным

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В Петербурге закрыли ресторан "DoZari" в связи с многочисленными нарушениями. Кроме того, заведено уголовное дело по первой части статьи 238 УК РФ.

 В Петербурге правоохранительные органы признали незаконным ресторан "DoZari" в Петроградском районе. Возбуждено уголовное дело по первой части статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В ресторан "DoZari" на проспекте Добролюбова, 14, пришли с проверкой сотрудники ФСБ, МЧС, управления Роспотребнадзора и эксперты речного регистра. Установлено, что посещение плавучего ресторна небезопасно. Выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил, противопожарных норм и норм техники безопасности. Оказалось, что у заведения нет даже документов на право работать. Состояние дебаркадера признали не годным к эксплуатации.

С 16 мая ресторан для посетителей закрыт. 

 

Фото: Официальный сайт ресторана DoZari

Теги: петербург , петроградка , ресторан dozari , уголовное дело
Категории: Новости СПб Лента новостей

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