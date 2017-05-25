Двум предполагаемым организаторам теракта в Петербурге предъявили обвинения

Братьям Азимовым, подозреваемым в участии в организации теракта в метро Петербурга, предъявили обвинения по двум статьям.

Следственный комитет России официально предъявил обвинения Анзору и Акраму Азимовым. Оба уроженца Киргизии являются фигурантами дела о теракте в метро Петербурга. Молодых людей обвиняют в организации террористического акта, а также в незаконном обороте оружия. Об этом РИА Новости рассказал адвокат одного из братьев Дмитрий Динзе.

По версии следствия, Анзор отвечал за связь между предполагаемым террористом смертником и организаторами теракта. А Акрам занимался финансовой стороной атаки: передавал деньги исполнителям и подделывал документы.

Ранее Piter.tv сообщал, что обвиняемые в теракте в метро вывезены из Петербурга.

Взрыв между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" 3 апреля. В результате теракта погибло 15 человек, а также предполагаемый террорист смертник. Пострадавшими признали более ста человек. После трагедии в городе действуют усиленные меры безопасности.