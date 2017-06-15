Предполагаемого вербовщика ИГ из Петербурга также обвинили в финансировании террористов

Следственный комитет добавил предполагаемому вербовщику террористов из Сереной столицы дополнительный эпизод. Мужчину также обвиняют в финансировании запрещенной в России группировки "Исламское государство".

В Петербурге следователи продолжают расследовать дело предполагаемого вербовщика в ряды запрещенных террористических группировок. На этот раз специалисты СК нашли новые эпизоды и расширили обвинения. Правоохранительные органы наткнулись на денежный след, который подтверждает финансовые вложения подозреваемого в "Исламское государство".

58 тысяч рублей находящийся под следствием перевел на счет гражданина Киргизии Уула Исламбека Ойбека в прошлом июле. Как сообщает "Фонтанка", эти деньги, предположительно, предназначались для финансирования террористических преступлений.

Подозреваемые получил дополнительное уголовное дело. Сейчас он находится в СИЗО по решению суда. Там он останется до осени.

Исламбек Ойбек один из арестованных по делу о вербовке террористов, которое возбудили на следующий день после теракта в петербургском метро. Подозреваемый не отказался от обвинений в поддержке ИГ и признался, что получал деньги из-за границы.