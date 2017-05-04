Экстремальное видео из Рязани: роллер зацепился за мотоцикл

Сельская молодежь решила встретить Первомай феерично: экстремал на роликах прокатился за мотоциклом

Недавно в сети появилось любопытное видео: байкер "взял на буксир" роллера. По всей видимости, инцидент произошел 1 мая в Рязанской области.

На кадрах можно заметить, как молодой парень, обутый в ролики, берет в руки трос и привязывает его к мотоциклу. Затем водитель трехколесного дает по газам и начинает движение. Следом за ним едет и роллер.

Авторы видео прокомментировали свой пост таким образом: "Сельская молодежь развлекается на Первомай. Веселого, конечно, мало. Но вроде все живы остались".

Судя по всему, длительная поездка закончилась падением. К счастью, обошлось без трагических последствий. А ведь роллер нарушил ряд правил дорожного движения.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось опасное видео из Ростова: экстремалы устроили "шоу" на Ворошиловском мосту.



Видео: youtube, Сергей Нефедов