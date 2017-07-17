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Русского американца "обчистили" в центре Петербурга

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Уроженца Северной столицы, а на данный момент гражданина США обокрали в центре города во время прогулки. Мужчина лишился кошелька, где лежали банковские карты и водительские права.

Как сообщает "Конкретно.ру", 46-летний мужчина, родившийся в Северной столице, ныне являющийся гражданином США, обнаружил пропажу кошелька в центре Петербурга.

Мужчина прибыл в родной город по визе на четыре дня. Прогуливаясь 17 июля по Лиговскому проспекту, житель Нью-Йорка обнаружил пропажу из заднего кармана брюк своего кошелька. В портмоне мужчина хранил паспорт США, банковские карты и водительские права.

Банковские карты были заблокированы.

Похожий случай произошел и с супругами из Германии. двое пожилых туристов лишились своих паспортов по пути в Петербург. Пропажа обнаружилась в отеле у Московских ворот, куда пытались заселиться немцы.

Документы мужчина и женщина хранили во внешних карманах своих рюкзаков. Последний раз свои паспорта туристы доставали на Ленинградском вокзале в Москве.

Теги: новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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