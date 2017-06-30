Руферы забрались на мачты символа "Алых парусов" - брига Tre Kronor

Руферы из Петербурга смогли пробраться на шведский бриг Tre Kronor, который является символом праздника "Алые Паруса". Экстремалы забрались на мачты корабля и сняли это на видео.

В сети появилось видео с проникновением на символ "Алых Парусов" шведский бриг Tre Kronor. На записи видно, как эксремалы подплывают к судну на надувных лодках и забираются на борт. Дальше экстремалы взбираются по мачтам на самый верх.

Не исключено, что видео было подстроено. Так как руферы достаточно легко забрались на бриг, стоящий на открытом пространстве, как будто специально для удобства съемки. Кроме того странно. Что им не препятствовал никто из членов экипажа.

Во второй части видео "Алые паруса - как это было на самом деле" экстремалы присоединяются к группе людей, которые заплатили за проход на крышу в день праздника. Там во всей красе предстает мир нелегального проникновения на крышу. Организатор экскурсии нарядился в форму электрика, а горожан на крышу проводили через несколько путей: грязный чердак и маленькое окно на крыше. В конце видео некоторых из участников вылазки на крышу даже задерживают полицейские, но вскоре отпускают.

Полную версию ролика можно посмотреть на канале руферов.

Видео: Youtube / Никита Агапов