Приставы заказали розы и арестовали автомобиль доставщика-должника

Мужчина не хотел добровольно приходить в отдел судебных приставов, поэтому служители закона заманили его туда хитростью.

Петербургские приставы провернули дело круче, чем в кинофильмах. Блюстители порядка обманом заманили должника к своему офису. Они заказали букет цветов, которые доставляет нужный им петербуржец. Когда тот приехал по адресу, его автомобиль арестовали и передали банку.

Мужчина задолжал банку 225 тысяч рублей. После обращения финансовой организации в суд, тот некоторое время выплачивал по 15 тысяч рублей в месяц. Свой долг он уменьшил до 100 тысяч, а потом перестал платить. Банку такое положение дел не понравилось, сотрудники обратились в УФССП.

Служители закона проверили имущество мужчины. Оказалось, что он владеет цветочным магазином и автомобилем. На последнем он доставляет букеты. Добровольно приходить к приставам должник не хотел. Тогда те пошли на небольшой обман. На адрес офиса заказали букет роз. Когда мужчина приехал и начал искать адресата, судебный пристав описал и арестовал его машину. Транспортное средство передали банку на ответственное хранение.

Вернувшегося к пустой парковке цветочника пригласили в отдел УФССП. Там ему вручили копию акта описи. Теперь мужчине нужно погасить кредит, иначе его машину продадут, а деньги пустят на погашение долга.

На прошлой неделе приставы арестовали одежду у женщины, задолжавшей 7,5 миллионов.

Видео: Youtube / Чудо Букеты