Традиционная рождественская ярмарка с гуляниями, развлечениями, вкусностями развернулась на Пионерской площади.

Площадь перед театром юного зрителя перед новогодними праздниками традиционно превращается в большую ярмарку. Тут каждый день можно встретиться со скоморохами, веселыми цыганками и волшебными помощниками Деда Мороза. Уже одиннадцатый год подряд горожанам предложат купить товары из разных регионов России и повеселиться в предпраздничной суете.