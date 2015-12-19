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Новости куда сходить в петербурге
Рождественская ярмарка
25 декабря, 12:00
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Asyaromanenkova
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Рождественская ярмарка

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Традиционная рождественская ярмарка с гуляниями, развлечениями, вкусностями развернулась на Пионерской площади.

Площадь перед театром юного зрителя перед новогодними праздниками традиционно превращается в большую ярмарку. Тут каждый день можно встретиться со скоморохами, веселыми цыганками и волшебными помощниками Деда Мороза. Уже одиннадцатый год подряд горожанам предложат купить товары из разных регионов России и повеселиться в предпраздничной суете.

Теги: пионерская площадь , рождественская ярмарка
Категории: куда сходить в петербурге

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