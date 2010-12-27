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Роулинг дописала сценарий второй части «Фантастических тварей»
Вчера, 23:36
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Sheker
81

Роулинг дописала сценарий второй части «Фантастических тварей»

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Джоан Роулинг закончила работу над сценарием второй части фильма «Фантастические твари и где они обитают»

 Джоан Роулинг закончила сценарий сиквела «Фантастических тварей». Об этом британская писательница сообщила в своем Twitter аккаунте. Однако каких-либо подробностей, касательно сюжета фильма, писательница не раскрыла. Стало известным от режиссера фильма, Дэвида Йейтса, что речь в новом сюжете пойдет о противостоянии Альбуса Дамблдора и Геллерта Гриндевальда.

Премьера нового фильма из серии «Фантастические твари и где они обитают» назначена на 18 ноября 2018 года. Всего запланировано снять пять фильмов. 

«Фантастические твари и где они обитают» - предыстория для знаменитых событий жизни Гарри Поттера. В этом фильме ведется рассказ о том, что происходило во вселенной Гарри за 75 лет до его появления на свет. 

 

 

 

 

Фото:
Twitter: @jk_rowling

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Категории: Лента новостей Культура

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