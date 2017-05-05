Ространснадзор выявил нарушения в работе петербургского метро после теракта

Уточнять, о каких именно нарушениях идет речь, в Ространснадзоре не стали

Ространснадзор завершил проверку петербургского метрополитена после произошедшего 3 апреля взрыва. В пресс-службе ведомства рассказали о том, что в работе метро были выявлены нарушения.

«Мы закончили проверку, она завершилась на прошлой неделе. В ходе проверки мы выявили некоторые нарушения. Мы о них доложили руководству метрополитена Санкт-Петербурга и руководству региона», – прокомментировали в ведомстве.

Уточнять, о каких именно нарушениях идет речь, в Ространснадзоре не стали; однако накануне появились сообщения о результатах проверки, проведенной прокуратурой.

Прокуратура пришла к выводу, что метрополитен не справляется с приказом Минтранса в части обеспечения видеонаблюдения. Близкий к Смольному источник рассказал "Фонтанке", что для выполнения этих требований придется еще на несколько рублей повысить стоимость проезда.Петербургская прокуратура проводила проверку безопасности подземки после теракта 3 апреля. Результаты оказались не самыми обнадеживающими. На цифрах безопасность пассажиров обеспечивает внушительное количество камер. Например, на "Невском проспекте" стоит 205 приборов наблюдения, а на "Площади Ленина" -163.

Но проверка выявила, что не все эти камеры исправно несут свою службу. Например, на "Московской", "Лиговский проспект", "Крестовский остров" и других есть неисправные камеры. А на станции "Девяткино" ситуация и вовсе комична: около года назад тут украли камеры и их до сих пор не восстановили.

Также в вестибюлях и переходах есть слепые зоны, всего на 34 станциях. Например, недоступен камерам участок коридора между "Спасской" и "Сенной", зона малых эскалаторов на "Адмиралтейской" и эскалаторы на "Василеостровской".

Взрыв между станциями "Сенная площадь" и "технологический институт" произошел месяц назад. В результате погибло 15 человек и предполагаемый террорист смертник. Пострадавшими признанно более ста человек. Накануне piter.tv сообщал, что в больницах Петербурга остаются 13 человек.