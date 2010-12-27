Ростовчанин просит Путина присвоить Лазареву звание заслуженного артиста РФ

Ростовчанин требует присвоить Сергею Лазареву звание заслуженного артиста РФ

Житель Ростова Юнус Юсупов создал электронную петицию за присвоение артисту Сергею Лазареву звания заслуженного артиста Российской Федерации. Обращение будет направлено в адрес президента Владимира Путина, если соберет достаточное количество голосов других пользователей.

"Он ежегодно спасает жизни маленьким деткам с помощью своего фан-клуба. Сейчас при помощи Сергея и его поклонников спасено более 1000 жизней. Фанаты артиста также активно участвуют в помощи детским домам и приютам для собак", - пишет Юнус Юсупов.

Также автор петиции отметил, что Сергей Лазарев представлял Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», где занял почетное третье место, несмотря на то, что выступление на конкурсе нелегко далось исполнителю. Певец получил травму ноги, а на его тело было покрыто множеством ссадин.