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Россиянку с ребенком насильно удерживают в Турции
Сегодня, 22:47
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Sheker
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Россиянку с ребенком насильно удерживают в Турции

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Жительница Екатеринбурга находится с годовалым ребенком в Турции, не имея возможности выехать на родину

  Российское представительство в Турции приступило к проверке информации СМИ о бедственном положении россиянки из Екатеринбурга. Женщина находится с годовалым ребенком в Турции, не имея возможности вернуться домой. Женщина сумела тайком дозвониться корреспонденту с телефона бывшего гражданского мужа Нури Караджи, который тот забыл взять с собой. 

Она рассказала, что познакомилась с будущим мужем в Екатеринбурге, куда он приезжал по делам. После непродолжительного романа, девушка решила вместе с возлюбленным переехать в Турцию. Полтора года назад она родила сына, которого сейчас ей не отдают. Девушку целыми днями заставляют работать в поле. Она хотела вместе с сыном уехать на родину, но у нее забрали все деньги, телефон и документы, сына стали держать в качестве заложника. 

После этого звонок оборвался, а при попытке перезвонить трубку поднял муж женщины, который отказался передать трубку жене. Сейчас она живет в отдаленном районе Турции Шанлыурфа на границе с Сирией.

 

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Категории: Лента новостей Мировые новости

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