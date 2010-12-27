Россиянин, находясь в тюрьме на Бали, открыл собственный ресторан

Ожидающий приговора житель Сургута открыл в тюрьме ресторан

Житель Сургута Калашников Роман, ожидая в колонии на Бали приговора суда, открыл вместе с напарником из Германии ресторан в тюрьме. Об этом мужчина рассказал на личной странице в социальной сети.

Калашников рассказал, что неделю назад он вместе с немецким шеф-поваром Патриком запустил ресторан «Breakfast & Lunch by SoulKitchen». По словам россиянина, старт прошел успешно и ежедневно они продавали около 20 порций вкусных блюд. Каждый день Роман продает по 10-15 порций заключенным, которые находятся в колонии.

Полиция Индонезии задержала россиянина в аэропорту острова Бали в конце прошлого года. По словам Калашникова, его обвиняют в контрабанде марихуаны. По данным местных правоохранителей, он привез в тюбиках из-под зубной пасты три килограмма наркотика из Непала.

