Россияне стали лучше относиться к Кадырову

Зафиксировано улучшение отношения россиян к Рамзану Кадырову

Большинство россиян положительно или нейтрально относится к главе Чечни Рамзаны Кадырову. Об этом говорится в результатах исследования «Левада-Центра». «Левада-Центр» опросил 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России в период с 19 мая по 22 мая.

По данным социологов, у 15% респондентов Кадыров вызывает уважение, у 10% - симпатию (год назад эти показатели были на уровне 10% и 7% соответственно). Еще треть (33%) относятся к нему "нейтрально, безразлично", а 24% не могут сказать о нем ничего плохого (год назад - 36% и 22% соответственно).

49 процентов считают, что Кадырову можно доверять. 25 процентов не смогли ответить на этот вопрос, 26 процентов не стали бы доверять чеченскому лидеру. 11 россиян негативно относятся к Кадырову. В прошлом году так ответили 16 процентов опрошенных.

В ходе опроса россиян также попросили дать оценку нынешней ситуации на Северном Кавказе в целом: 41% назвал ее благополучной, спокойной, 37% - напряженной, 4% - критической, взрывоопасной. 18% не смогли ответить.

В течение ближайшего года, по мнению 53% россиян, обстановка на Северном Кавказе останется без изменений. 16% полагают, что она улучшится, а 12%, наоборот, что ухудшится. Каждый пятый (20%) затруднился с прогнозом.



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