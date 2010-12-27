Российские кинолюбители составили список самых интересных фильмов нынешнего года. Данные перечень включает в себя как полнометражные картины, так и сериалы. Возглавили рейтинг "Время первых" и "Шерлок".

Недавно россияне составили список лучших фильмов 2017 года. Возглавляет данный рейтинг отечественный фильм "Время первых" режиссера Дмитрия Киселева. Жители страны считают, что фильм заслуженно занимает первую строчку.

Не оставили без внимания и зарубежные кинофильмы - на втором месте стоит вторая часть фильма "Стражи Галактики" от режиссера Джеймса Ганна.

На третьем месте фильм "Логан", который завершил сагу о Росомахе. Также, зрителям понравились пятые "Пираты Карибского моря", отечественный "Викинг" и фильм "Меч Короля Артура".

Самым интересным сериалом, по мнению зрителей, оказался "Шерлок". А замыкает строчку сериал от создателей "Кухня" на СТС – "Отель Элеон" 2 сезон.

Не исключено, что в данный рейтинг войдет сериал "Игра Престолов", новый сезон которого стартовал 17 июля.