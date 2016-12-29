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У контрабандистов изъяли 117 кг сыра и масла на границе с Финляндией

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Двое мужчин незаконно попытались ввезти в Россию центнер финских продуктов. Их автомобиль, набитый сырами, остановили на "Торфяновке".

Недавно, у двух россиян конфисковали около 117 кг финского сыра и масла. Мужчины нелегально попытались ввезти огромное количество заграничной молочки без разрешения и сертификатов. Об этом сообщает Петербургский дневник, ссылаясь на Управление Россельхознадзора.

Инцидент произошел на автомобильном пропускном пункте "Торфяновка". При осмотре в машине обнаружили сыры и сливочное масло. Нелегальный товар у контрабандистов изъяли и вернули в Финляндию. Известно, что у мужчин не было разрешение на перевозку столь крупной партии, к тому же нарушители не смогли предъявить ветеринарные сертификаты. На сегодня, один человек может ввезти не более 5 килограмм животноводческой продукции.

В конце прошлого месяца мы писали, что полиция прикрыла цех нелегального производства алкоголя в Петербурге. Правоохранители конфисковали свыше 10 тыс. литров готового фальсифицированного алкоголя.

 Видео: youtube, SomersetDairyCareers

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Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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