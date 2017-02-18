Россия признала действительными паспорта ЛНР и ДНР "в целях защиты прав и свобод"

Сегодня, 18 февраля 2017 года российское правительство признало действительными паспорта ЛНР и ДНР, — сообщают официальные источники

Сегодня Россия официально признала действительными документы, удостоверяющие личность, выданные ранее гражданам властями ДНР и ЛНР. Указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Также известно, что кроме паспортов также признаны действительными и другие документы. Такие как об образовании, свидетельства о рождении и смерти, заключении и расторжении брака. В данный перечень входит и свидетельство о страховке автомобиля. На основании документов, выданных в ДНР и ЛНР, разрешается въезд в Россию.



Известно, что давление на Донбасскую и Луганскую народные республики продолжаются до сих пор, а недавно командование ВСР призвало своих солдат к прекращению "молчания". Жители ДНР и ЛНР записывают официальные сообщения солдатам ВСР, наподобие того, что предлагаем вашему вниманию. Вероятно, именно поэтому указ оказался подписан. Как говорится в документе, он задействован "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина" со ссылкой на "общепризнанные принципы и нормы международного гуманитарного права".



Видео: Twitter, @temka0