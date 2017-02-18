Россия признала действительными паспорта ЛНР и ДНР "в целях защиты прав и свобод"

Сегодня Россия официально признала действительными документы, удостоверяющие личность, выданные ранее гражданам властями ДНР и ЛНР. Указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.
Также известно, что кроме паспортов также признаны действительными и другие документы. Такие как об образовании, свидетельства о рождении и смерти, заключении и расторжении брака. В данный перечень входит и свидетельство о страховке автомобиля. На основании документов, выданных в ДНР и ЛНР, разрешается въезд в Россию.
Известно, что давление на Донбасскую и Луганскую народные республики продолжаются до сих пор, а недавно командование ВСР призвало своих солдат к прекращению "молчания". Жители ДНР и ЛНР записывают официальные сообщения солдатам ВСР, наподобие того, что предлагаем вашему вниманию. Вероятно, именно поэтому указ оказался подписан. Как говорится в документе, он задействован "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина" со ссылкой на "общепризнанные принципы и нормы международного гуманитарного права".
Известно, что давление на Донбасскую и Луганскую народные республики продолжаются до сих пор, а недавно командование ВСР призвало своих солдат к прекращению "молчания". Жители ДНР и ЛНР записывают официальные сообщения солдатам ВСР, наподобие того, что предлагаем вашему вниманию. Вероятно, именно поэтому указ оказался подписан. Как говорится в документе, он задействован "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина" со ссылкой на "общепризнанные принципы и нормы международного гуманитарного права".
Видео: Twitter, @temka0
Спасибо,Владимир Владимирович!Я россиянка,но от всего сердца рада за жителей Восточной Украины.
МЫ РАДУЕМСЯ ЭТОЙ НОВОСТИ,Дорогие ДОНЧАНЕ.Мы С ВАМИ!