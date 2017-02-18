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Россия признала действительными паспорта ЛНР и ДНР "в целях защиты прав и свобод"

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Сегодня, 18 февраля 2017 года российское правительство признало действительными паспорта ЛНР и ДНР, — сообщают официальные источники

Сегодня Россия официально признала действительными документы, удостоверяющие личность, выданные ранее гражданам властями ДНР и ЛНР. Указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Также известно, что кроме паспортов также признаны действительными и другие документы. Такие как об образовании, свидетельства о рождении и смерти, заключении и расторжении брака. В данный перечень входит и свидетельство о страховке автомобиля. На основании документов, выданных в ДНР и ЛНР, разрешается въезд в Россию.

Известно, что давление на Донбасскую и Луганскую народные республики продолжаются до сих пор, а недавно командование ВСР призвало своих солдат к прекращению "молчания". Жители ДНР и ЛНР записывают официальные сообщения солдатам ВСР, наподобие того, что предлагаем вашему вниманию. Вероятно, именно поэтому указ оказался подписан. Как говорится в документе, он задействован "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина" со ссылкой на "общепризнанные принципы и нормы международного гуманитарного права".
 

Видео: Twitter, @temka0

Теги: днр , лнр , президент россии , признал паспорта действительными , россия , украина
Категории: Новости России Лента новостей События на Украине Мировые новости Политика

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    Сегодня
    18:35
    Ильичёва Юлия Ответить

    Спасибо,Владимир Владимирович!Я россиянка,но от всего сердца рада за жителей Восточной Украины.

    Сегодня
    18:33
    Ильичёва Юлия Ответить

    МЫ РАДУЕМСЯ ЭТОЙ НОВОСТИ,Дорогие ДОНЧАНЕ.Мы С ВАМИ!

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