Россия назвала главный итог саммита G20 в Гамбурге

Москва очень довольна итогами саммита «двадцатки»

Россия довольна итогами саммита G20. Об этом сообщила представитель президента России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш.

Шерпа отметила, что российская сторона благодарна «немецкому председательству за прекрасно проведенную работу, за прекрасное качество итоговых документов и за ту дружескую атмосферу, которую удалось канцлеру Меркель создать в Гамбурге на саммите».

«Нам в Гамбурге удалось договориться о противостоянии принятию протекционистских мер, (о планах) содействовать взаимной, выгодной для всех глобальной торговой системе, основанной на правилах, и также отметить, что все другие торговые соглашения, включая двусторонние, региональные и плюрилатеральные, должны соответствовать нормам ВТО», — заявила Лукаш.

Ключевыми результатами G20 российская сторона считает договоренности по мерам в сфере обеспечения сбалансированного роста мировой экономики.